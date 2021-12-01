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В Улан-Удэ водитель, сбивший пешехода, явился с повинной

В Улан-Удэ водитель, сбивший пешехода, явился с повинной
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина бросил сбитого им пешехода, так как испугался

В Улан-Удэ водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места аварии, пришёл в полицию и признался в содеянном.

ДТП произошло 25 ноября около 20 часов на Верхней Берёзовке. Водитель автомобиля «Хонда Партнер» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 60-летнего мужчину. Водитель сразу покинул место аварии, не оказав помощи пострадавшему.


Пешеход был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Автомобиль, который его сбил, полицейские обнаружили через несколько часов. Сотрудники сняли отпечатки пальцев и установили личность подозреваемого.

- Несколько дней мужчина скрывался от правоохранителей, однако вечером 30 ноября пришёл в полицию с явкой с повинной. Мужчина сознался в содеянном и признал вину, рассказав об обстоятельствах произошедшего ДТП. Он пояснил, что испугался ответственности и покинул место наезда, - сообщили в МВД по Бурятии.

Нарушителем оказался 40-летний горожанин, ранее лишённый водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

На него составлен административный протокол за управление транспортным средством, будучи лишённым права управления. Суд назначил ему административный арест сроком на 15 суток.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят расследование.
ДТП

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