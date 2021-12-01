В Улан-Удэ водитель, сбивший пешехода, явился с повинной





В Улан-Удэ водитель, сбивший пешехода и скрывшийся с места аварии, пришёл в полицию и признался в содеянном.Пешеход был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Автомобиль, который его сбил, полицейские обнаружили через несколько часов. Сотрудники сняли отпечатки пальцев и установили личность подозреваемого.- Несколько дней мужчина скрывался от правоохранителей, однако вечером 30 ноября пришёл в полицию с явкой с повинной. Мужчина сознался в содеянном и признал вину, рассказав об обстоятельствах произошедшего ДТП. Он пояснил, что испугался ответственности и покинул место наезда, - сообщили в МВД по Бурятии.Нарушителем оказался 40-летний горожанин, ранее лишённый водительских прав за вождение в нетрезвом виде.На него составлен административный протокол за управление транспортным средством, будучи лишённым права управления. Суд назначил ему административный арест сроком на 15 суток.По факту ДТП сотрудники полиции проводят расследование.