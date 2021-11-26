Дорожные полицейские ищут виновника автоаварии
Накануне, 25 ноября, на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ произошло «скрытое» ДТП.
В 20:35 водитель автомобиля «Хонда Партнер», следуя со стороны улицы Николая Петрова в направлении Ипподрома на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 60-летнего мужчину. После чего автомбилимт с места аварии скрылся.
В результате ДТП пешеход с многочисленными травмами госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.
Иномарку через два часа обнаружили, в настоящий момент ищут подозреваемого водителя, скрывшегося с места аварии, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Происшествия, Фото:
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