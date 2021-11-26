В Улан-Удэ водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Дорожные полицейские ищут виновника автоаварии



Накануне, 25 ноября, на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ произошло «скрытое» ДТП.



В 20:35 водитель автомобиля «Хонда Партнер», следуя со стороны улицы Николая Петрова в направлении Ипподрома на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 60-летнего мужчину. После чего автомбилимт с места аварии скрылся.



В результате ДТП пешеход с многочисленными травмами госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.



Иномарку через два часа обнаружили, в настоящий момент ищут подозреваемого водителя, скрывшегося с места аварии, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

