Череда ДТП с грузовиками марки «Тойота Дюна» продолжается
Днём 23 ноября в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал водитель.
60-летний водитель грузового автомобиля «Тойота Дюна» ехал со стороны Турки в направлении села Турунтаево. В трёх километрах от села Гурулево грузовик вылетел с дороги и врезался в дерево.
- В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Всего за прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 30 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. Накануне сотрудники ГИБДД задержали 19 пьяных водителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 22 ноября в Мухоршибирском районе в ночном ДТП также пострадал водитель грузовика «Тойота Дюна».
19 ноября в Улан-Удэ водитель «Тойоты Дюна» сбил ребёнка на пешеходном переходе.
В Бурятии грузовик врезался в дерево
Происшествия, Фото:
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