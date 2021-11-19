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В Улан-Удэ грузовик сбил школьника

В Улан-Удэ грузовик сбил школьника
Происшествия, 
Наезд произошёл на «зебре». ВИДЕО

В Улан-Удэ произошёл очередной наезд на ребёнка, и вновь на «зебре».

ДТП произошло днём 19 ноября на улице Комарова. 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил грузовик Toyota Dyna. За рулём был 45-летний водитель.

- В результате ДТП школьник с травмами доставлен в медицинское учреждение. После осмотра был отпущен домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.


17 ноября в селе Иволгинск на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 16-летнюю девушку. Днём ранее на улице Бограда в Улан-Удэ водитель внедорожника сбила на «зебре» 16-летнюю девушку. 8 ноября на улице Кедровая под колёса автомобиля попала 13-летняя девочка, и вновь это произошло на пешеходном переходе. 6 ноября на улице Сахьяновой на «зебре» сбили 14-летнюю девочку.
ДТП

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