Водитель грузовика съехал с дороги
Сегодня в час ночи в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал мужчина.
44-летний водитель грузового автомобиля «Тойота Дюна» в 20 км от села Мухоршибирь съехал с дороги. В результате ДТП травмы получил 48-летний пассажир, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу и в воскресенье в Бурятии не произошло ни одного ДТП, в которых пострадали люди.
В пятницу, 19 ноября, в Улан-Удэ водитель грузовика «Тойота Дюна» сбил ребёнка на пешеходном переходе.
В ночном ДТП в Бурятии пострадал пассажир грузовика
Происшествия, Фото:
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