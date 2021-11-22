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В ночном ДТП в Бурятии пострадал пассажир грузовика

В ночном ДТП в Бурятии пострадал пассажир грузовика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель грузовика съехал с дороги

Сегодня в час ночи в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал мужчина.

44-летний водитель грузового автомобиля «Тойота Дюна» в 20 км от села Мухоршибирь съехал с дороги. В результате ДТП травмы получил 48-летний пассажир, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу и в воскресенье в Бурятии не произошло ни одного ДТП, в которых пострадали люди.

В пятницу, 19 ноября, в Улан-Удэ водитель грузовика «Тойота Дюна» сбил ребёнка на пешеходном переходе.


ДТП

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