Женщина приобрела автомобиль за пару недель до происшествия
Ночью 15 октября в полицию поступило сообщение о возгорании автомашины в ограде дома в районе Мясокомбината в Улан-Удэ. На указанный адрес незамедлительно выехали полицейские и пожарные, которые по прибытию потушили пламя.
Сотрудниками полиции на месте задержан подозреваемый – проживающий по соседству 31-летний местный житель. Установлено, что мужчина в числе других отмечал день рождения хозяйки дома, приходящейся ему сестрой. В состоянии сильнейшего алкогольного опьянения он и поджёг автомобиль, который, как оказалось, принадлежал другой его родственнице: гостья к тому моменту покинула застолье, оставив иномарку во дворе. Машина была приобретена ею пару недель назад в другом регионе.
Так, нетрезвый мужчина, взяв у себя дома канистру с бензином, поджёг чужое авто. В результате возгорания выгорела задняя часть транспортного средства. Предварительный ущерб оценён на сумму более 900 тысяч рублей.
Мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, в том числе, квартирные. В содеянном он признался.
Возбуждено уголовное дело по за умышленное уничтожение имущества. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец сжёг новую машину родственницы
Происшествия, Фото:
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