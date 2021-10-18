Улан-удэнец сжёг новую машину родственницы

Женщина приобрела автомобиль за пару недель до происшествия



Ночью 15 октября в полицию поступило сообщение о возгорании автомашины в ограде дома в районе Мясокомбината в Улан-Удэ. На указанный адрес незамедлительно выехали полицейские и пожарные, которые по прибытию потушили пламя.



Сотрудниками полиции на месте задержан подозреваемый – проживающий по соседству 31-летний местный житель. Установлено, что мужчина в числе других отмечал день рождения хозяйки дома, приходящейся ему сестрой. В состоянии сильнейшего алкогольного опьянения он и поджёг автомобиль, который, как оказалось, принадлежал другой его родственнице: гостья к тому моменту покинула застолье, оставив иномарку во дворе. Машина была приобретена ею пару недель назад в другом регионе.



Так, нетрезвый мужчина, взяв у себя дома канистру с бензином, поджёг чужое авто. В результате возгорания выгорела задняя часть транспортного средства. Предварительный ущерб оценён на сумму более 900 тысяч рублей.



Мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, в том числе, квартирные. В содеянном он признался.



Возбуждено уголовное дело по за умышленное уничтожение имущества. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

