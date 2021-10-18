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Улан-удэнец сжёг новую машину родственницы

Улан-удэнец сжёг новую машину родственницы
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Женщина приобрела автомобиль за пару недель до происшествия

Ночью 15 октября в полицию поступило сообщение о возгорании автомашины в ограде дома в районе Мясокомбината в Улан-Удэ. На указанный адрес незамедлительно выехали полицейские и пожарные, которые по прибытию потушили пламя.

Сотрудниками полиции на месте задержан подозреваемый – проживающий по соседству 31-летний местный житель. Установлено, что мужчина в числе других отмечал день рождения хозяйки дома, приходящейся ему сестрой. В состоянии сильнейшего алкогольного опьянения он и поджёг автомобиль, который, как оказалось, принадлежал другой его родственнице: гостья к тому моменту покинула застолье, оставив иномарку во дворе. Машина была приобретена ею пару недель назад в другом регионе.

Так, нетрезвый мужчина, взяв у себя дома канистру с бензином, поджёг чужое авто. В результате возгорания выгорела задняя часть транспортного средства. Предварительный ущерб оценён на сумму более 900 тысяч рублей.

Мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, в том числе, квартирные. В содеянном он признался.

Возбуждено уголовное дело по за умышленное уничтожение имущества. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
пожар Поджог

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