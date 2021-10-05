Выросло количество и самих пожаров
В сентябре в Иркутской области произошло 402 техногенных пожара. Это на 59 случаев больше по сравнению с первым осенним месяцем прошлого года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
На восьми пожарах погибли 11 человек, из них двое детей. Количество погибших увеличилось на семь человек.
В результате пожаров травмированы девять человек, количество пострадавших уменьшилось на шесть человек.
Зарегистрировано 120 случаев горения мусора и сухой травы.
Произошло два пожара на социально-значимых объектах Иркутска. 15 сентября в результате нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ произошло возгорание в кабинете средней школы №14. 29 сентября из-за неосторожности при приготовлении пищи произошёл пожар в павильоне ТЦ «Лермонтов».
В жилом секторе зарегистрировано 200 пожаров, что составляет 49,7% от общего их числа. В 90 случаях, или 45%, горели надворные постройки. 51 пожар произошёл в частных жилых домах, что составляет четверть всех пожаров в жилье. В многоквартирных жилых домах зарегистрировано 28 пожаров, или 14%. 26 пожаров, это 13%, произошло в дачных домах. В остальных случаях горел мусор в жилом секторе.
204 пожара произошло из-за неосторожного обращения с огнём. В результате нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования зарегистрировано 146 пожаров. В 27 случаях причиной пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления. В 21 случае – поджог. Причины остальных пожаров устанавливаются.
Наиболее активно в течение месяца мероприятия по профилактике пожаров проводились в Жигаловском, Зиминском, Катангском, Тулунском, Усть-Илимском, Усть-Удинском районах. С наступлением осени происходит рост пожаров в жилье по причинам нарушения правил эксплуатации или неисправности печей и электрообогревателей.
В Иркутской области участились случаи гибели людей на пожарах
Происшествия, Фото:
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