На границе с Бурятией подтоплению подверглись город и четыре села

Министр природных ресурсов Забайкалья оценил паводковую обстановку в Петровск-Забайкальском районе
Министр природных ресурсов Забайкальского края Сергей Немков посетил Петровск-Забайкальский район региона. В ходе рабочей поездки глава ведомства оценил паводковую обстановку на территории города Петровск-Забайкальский и сёл района.
Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья, подтоплению подверглись город Петровск-Забайкальский и сёла Баляга, Хохотуй, Малета и Усть-Обор. Из-за паводков было повреждено четыре моста и подтоплено около 18 приусадебных участков жилых домов. Также переполнилось водами хвостохранилище на территории города Петровск-Забайкальский.
- Чтобы опустить уровень воды до некритического уровня, были приоткрыты шандоры, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия. Сейчас шандоры закрыли, чтобы не затопить близлежащие населённые пункты, такие как город Петровск-Забайкальский и село Баляга, - рассказал Сергей Немков.
Кроме этого, в районе приступили к обустройству временного объезда на дороге по пути к селу Толбага, где 9 июня обрушился мост.
- Завершить все работы по объезду и установке водопропускных труб планируется к вечеру 10 июня. После этого запустят реверсивное движение, о чём будут предупреждать соответствующие дорожные знаки, - рассказал исполняющий обязанности главы регионального министерства строительства Сергей Кривощёков.
Отметим, что сейчас в районе сложная ситуация из-за подтопления на нескольких участках региональных и местных дорог. Как сообщил глава муниципалитета Николай Горюнов, в населённых пунктах повреждены и мосты.
- В Усть-Оборе полностью разрушен мост на улице Междуречной, накренились два моста на улице Короткой. В Баляге мы перекрыли мост на Почтовой. На подъезде к Новопавловке размыло водопропускную трубу и участок дороги, здесь приступили к восстановительным работам, - рассказал Николай Горюнов. По информации пресс-службы министерства строительства Забайкальского края, также со вчерашнего дня затруднён проезд на подъезде к селу Катаево и участке дороги Малета - Пески.
На границе с Бурятией подтоплению подверглись город и четыре села
Происшествия, Фото:
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