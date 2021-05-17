Очевидец возмущается, что никто из прохожих не подошёл к раненому
В субботу, 15 мая, на улице Хоца Намсараева в Улан-Удэ во дворе дома молодой человек истекал кровью. Никто из прохожих к нему не подходил, рассказала очевидец в паблике anonim__03.
- Во дворе нашего дома на скамейке сидел молодой человек с травмированными руками. Судя по луже крови, сидел он там долго. Мимо шли люди, но никто не подходил и даже не думал вызвать «скорую». У меня самой была мысль, что это пьяница какой-то. Но ведь он, в первую очередь человек. Чей-то сын, брат, - поделилась женщина.
Она вызвала полицию и дождалась скорую помощь.
Женщина глубоко возмущена, что никто, кроме неё, не проявил сопереживания.
- Чувство долга, сопереживания, ответственности нужно воспитывать и прививать с детства – тогда и в нашем обществе таких проходящих мимо чужой беды будет меньше, - отмечает улан-удэнка.
В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию о данном инциденте. Как выяснилось, истекающий кровью молодой человек по приезду «скорой» отказался от госпитализации.
- 15 мая в 11.35 часов в полицию поступило сообщение от очевидца о том, что на скамейке по улице Хоца Намсараева сидит мужчина, предположительно, с травмированными руками. По прибытию скорой медицинской помощи гражданин от её оказания и госпитализации отказался. Участковый уполномоченный полиции устанавливает обстоятельства происшествия, - прокомментировали в пресс-службе министерства внутренних дел.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент произошёл двумя днями ранее, 13 мая, в Железнодорожном районе Улан-Удэ. На молодого человека напали с ножом. Парень истекал кровью, лёжа на земле. Его друг, глотая слёзы, утешал стонущего парня. Ему помогал прохожий – он он руками зажимал рану на шее, из которой хлестала кровь. Ночью пострадавший скончался в больнице.
Ранее сообщалось о том, что подозреваемый, предположительно, задержан. Однако, по уточнённой информации, он всё ещё скрывается.
Улан-удэнец истекал кровью на скамейке возле дома
Происшествия, Фото:
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