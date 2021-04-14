На Байкале поймали браконьеров со 100 метрами сетей

Оперативная группа ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обнаружила браконьеров на побережье Байкала, вблизи деревни Зама. Нарушителей заметили, когда те ещё находились на льду: внимание сотрудников природоохранного учреждения привлёк автомобиль УАЗ.
- Выезд на естественное покрытие озера на автотранспорте запрещён и в настоящее время смертельно опасен: высокие дневные температуры и активность солнца стремительно разрушают лёд. Оперативники дождались благополучного возвращения владельца авто и его пассажира на берег, где оказалось, что есть веский повод продолжить общение! А именно, составить протокол: в машине были обнаружены запрещённые снасти – 100 метров сетей. Они, судя по состоянию, недавно были извлечены из воды, - рассказали в «Заповедном Прибайкалье».
- Дальнейшую судьбу горе-рыбаков будут определять в органах внутренних дел, после проведения экспертизы на предмет способа вылова рыбы, - заключили в «Заповедном Прибайкалье».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии в Баргузинском заливе обнаружили множество прорубей как с недавно снятыми, так и поставленными браконьерскими сетями. «Южная оконечность полуострова Святой Нос. Горы, воздух, лёд и десятки километров сетей. Несмотря на действующий закон о запрете ловли омуля, здесь и сейчас наносится невосполнимый ущерб природе. В акватории залива сотни прорубей», - били тревогу очевидцы. В Ангаро-Байкальском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству «Байкал-Daily» пообещали отработать поступившую информацию.