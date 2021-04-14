На Байкале поймали браконьеров со 100 метрами сетей

- Выезд на естественное покрытие озера на автотранспорте запрещён и в настоящее время смертельно опасен: высокие дневные температуры и активность солнца стремительно разрушают лёд. Оперативники дождались благополучного возвращения владельца авто и его пассажира на берег, где оказалось, что есть веский повод продолжить общение! А именно, составить протокол: в машине были обнаружены запрещённые снасти – 100 метров сетей. Они, судя по состоянию, недавно были извлечены из воды, - рассказали в «Заповедном Прибайкалье».





- Дальнейшую судьбу горе-рыбаков будут определять в органах внутренних дел, после проведения экспертизы на предмет способа вылова рыбы, - заключили в «Заповедном Прибайкалье».







