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На Байкале поймали браконьеров со 100 метрами сетей

На Байкале поймали браконьеров со 100 метрами сетей
Происшествия,  Фото:"Заповедное Прибайкалье"
Внимание оперативной группы привлекли люди, рискующие собой на тонком льду

Оперативная группа ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обнаружила браконьеров на побережье Байкала, вблизи деревни Зама. Нарушителей заметили, когда те ещё находились на льду: внимание сотрудников природоохранного учреждения привлёк автомобиль УАЗ.

- Выезд на естественное покрытие озера на автотранспорте запрещён и в настоящее время смертельно опасен: высокие дневные температуры и активность солнца стремительно разрушают лёд. Оперативники дождались благополучного возвращения владельца авто и его пассажира на берег, где оказалось, что есть веский повод продолжить общение! А именно, составить протокол: в машине были обнаружены запрещённые снасти – 100 метров сетей. Они, судя по состоянию, недавно были извлечены из воды, - рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

Также на борту машины находился улов, который оказался небольшим, но достаточным для возможного возбуждения уголовного дела.

- Дальнейшую судьбу горе-рыбаков будут определять в органах внутренних дел, после проведения экспертизы на предмет способа вылова рыбы, - заключили в «Заповедном Прибайкалье».



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии в Баргузинском заливе обнаружили множество прорубей как с недавно снятыми, так и поставленными браконьерскими сетями. «Южная оконечность полуострова Святой Нос. Горы, воздух, лёд и десятки километров сетей. Несмотря на действующий закон о запрете ловли омуля, здесь и сейчас наносится невосполнимый ущерб природе. В акватории залива сотни прорубей», - били тревогу очевидцы. В Ангаро-Байкальском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству «Байкал-Daily» пообещали отработать поступившую информацию.
браконьерство Байкал
 
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