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В Бурятии обнаружили множество прорубей с сетями на Байкале

В Бурятии обнаружили множество прорубей с сетями на Байкале
Происшествия, 
Омуль нещадно губят в Баргузинском заливе

В Бурятии в Баргузинском заливе обнаружили множество прорубей как с недавно снятыми, так и поставленными браконьерскими сетями.

«Баргузинский залив. Байкал, южная оконечность полуострова Святой Нос. Горы, воздух, лёд и десятки километров сетей. Несмотря на действующий закон о запрете ловли омуля, здесь и сейчас наносится невосполнимый ущерб природе. В акватории залива сотни прорубей как с недавно снятым, так и поставленными сетями. Бездействие органов рыбоохраны делает невозможным восстановление популяции омуля и снятие запрета на его ловлю», - говорится в письме, поступившем в редакцию «Байкал-Daily».

Очевидцы бьют тревогу не только из-за массового вылова рыбы. Также брошенный браконьерами мусор, синтетические верёвки, окурки в итоге окажутся в Байкале и нанесут вред озеру.

На предоставленной видеозаписи действительно демонстрируются проруби, а также мусор вокруг них, верёвки и кирпичи.


Три уникальных природных территории на северо-восточном побережье Байкала охраняет ФГБУ «Заповедное Подлеморье». В учреждении «Байкал-Daily» пояснили, что территория, запечатлённая на данном видео, не относится к их ведению.

Проверку проведут представители надзорного ведомства. В Ангаро-Байкальском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству «Байкал-Daily» пообещали отработать поступившую информацию.

- Для граждан: у нас на сайте размещён адрес электронный почты, на которую нужно отправлять нам эти сообщения. Мы их будем тут же отрабатывать, - отметили в управлении.

Запрет на вылов байкальского омуля был введён в 2017 году. Законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за незаконную добычу, приобретение и сбыт рыбы. Ущерб при вылове одного хвоста омуля в период нереста оценивается в 7 280 рублей, независимо от массы рыбы.


Байкал омуль браконьерство
 
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