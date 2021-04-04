На тушении работали 7 человек, было задействовано 3 единицы техники
Вчера вечером в Иволгинском районе обнаружен лесной пожар. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,02 га. На тушении было задействовано 7 сотрудников из числа лесной охраны и 3 единицы лесопожарной техники. Через 2 часа лесной пожар был ликвидирован.
Огонь перешёл с земель сельхозназначения.
Новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено.
- Палы сухой травы запрещены. Палы – одна из причин возникновения лесных пожаров, особенно ранней весной. Они ежегодно уничтожают тысячи домов, бесчисленное количество линий электропередач и связи. При уборке участка рекомендуется косить сухую травянистую растительность и закапывать её в специально отведённом месте, - напомнили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На сегодня особый противопожарный режим в республике не введён. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8(3012)20-44-44.
В Бурятии зарегистрирован первый лесной пожар
Происшествия, Фото:
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