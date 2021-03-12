В Бурятии в курортной местности мужчина сломал обе ноги





7 марта в трёх километрах от курортного посёлка Аршан в Тункинском районе Бурятии понадобилась помощь 49-летнему мужчине. Он сломал обе ноги.- Сообщение поступило около 12 часов дня в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу в посёлке Кырен. В 3 км от поселка Аршан находились трое мужчин, одному из них требовалась срочная помощь в транспортировке. Он сломал обе ноги и не мог передвигаться самостоятельно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Спасатели оперативно выехали на помощь. Они поднялись вверх по горной реке Кынгарга, где находился пострадавший. Спасатели оказали ему первую помощь и погрузили его на носилки. После вынесли его в Аршан, где передали медикам.