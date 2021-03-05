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Улан-удэнца обокрал друг по колонии

Улан-удэнца обокрал друг по колонии
Происшествия, 
Вор обокрал друга, который пустил его пожить

9 февраля в отдел полиции №2 в Улан-Удэ обратился 33-летний местный житель и сообщил, что его обокрал приятель. Об этом преступлении рассказали в МВД по Бурятии.

Улан-удэнец пару лет назад сидел с молодым человеком в одной колонии. Они сдружились и после освобождения общались друг с другом. Недавно приятель попросил приютить его на несколько дней.

Как-то хозяин отлучился по делам всего на 1,5 часа. Тогда гость вынес цифровую приставку и музыкальный центр с колонкой, забрал унты, сотовый телефон, 1,5 тысячи рублей и скрылся. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.

Владелец имущества, обнаружив кражу, пытался дозвониться до друга. Однако он сначала не отвечал на звонки, а затем и вовсе отключил сим-карту. Попытки найти приятеля через знакомых результата не дали, и потерпевший обратился в полицию.

Примечательно, что подозреваемый, узнав о заявлении в полицию, через пару дней вернул мужчине всё украденное.

Полицейские задержали 28-летнего вора. Он признал свою вину. Теперь на него возбуждено новое уголовное дело.


кража
 
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