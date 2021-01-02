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1 января в Улан-Удэ не обошлось без коммунальных аварий

1 января в Улан-Удэ не обошлось без коммунальных аварий
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Отключали свет, воду и тепло

В первый день нового года в Улан-Удэ было зарегистрировано несколько хоть и не крупных, но неприятных инцидентов с отключениями воды, света и отопления.

Так, в 11:25 из-за выхода воды из-под земли в районе жилого дома по улице Лебедева, 3а, было отключено холодное водоснабжение в трёх многоквартирных домах по улицам Лебедева,3а, 3б, и Ключевская, 11. Также без холодной воды остался медицинский нефрологический центр «НефроДиал», отмечается в оперативной сводке по городу.

Водоснабжение рабочие восстанавливали поэтапно. В 13:00 по резервной схеме воду сперва вернули жителям двух многоквартирных домов. В 14:30 был установлен хомут на стальной трубе, и последствия инцидента ликвидировали.

- Подвоз воды был организован. Время отключения составило 3 часа 5 минут, - уточняют оперативные службы.

Днём 1 января отключали отопление, это произошло в Железнодорожном районе. Произошла утечка по обратному трубопроводу, в результате чего без отопления остались 45 домов частного сектора. Это коснулось ул. Джамбульская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12; ул. Станиславского, 6, 8, 7, 10; ул. Выборгская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18; ул. Цветочная, 12; ул. Брестская, 11, ул. Дунайская, 1, 2, 3, 5, 7, 9; ул. Сентарецкого, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Вскоре рабочие заварили свищ на стальной трубе, восстановив теплоснабжение. Время отключения составило 1 час 40 минут.

Дважды в Улан-Удэ произошли отключения электричества. В 11:02 из-за неисправности автоматического выключателя на трансформаторной подстанции отсутствовала электроэнергия у потребителей частного сектора СНТ «Багульник» на Верхней Берёзовке. Здесь электроснабжение восстановили спустя почти три часа.

Также в 18:05 из-за превышения нагрузки в СНТ «Талецкий» произошло отключение электроэнергии потребителям частного сектора ул. Заветная, №1-70. В 20:35 все потребители запитаны при повторном включении по нормальной схеме. Время отключения – 2 часа 30 минут. 
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