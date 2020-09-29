Спасателей вызвали школьные учителя
Вчера, 28 сентября, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, базирующиеся в городе Гусиноозёрск, выехали на помощь ребёнку. В школе девочка примеряла кольцо и не смогла снять с пальца. Об этом педагоги оперативно сообщили в экстренные службы.
Прибывшие спасатели безопасным способом разрезали металлический ободок украшения на опухшем пальце девочки.
- Своевременное обращение за помощью к спасателям позволило обойтись без последствий для здоровья девочки, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии спасатели разрезали кольцо на пальце ребёнка
Происшествия, Фото:
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