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В Бурятии спасатели разрезали кольцо на пальце ребёнка

В Бурятии спасатели разрезали кольцо на пальце ребёнка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Спасателей вызвали школьные учителя

Вчера, 28 сентября, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, базирующиеся в городе Гусиноозёрск, выехали на помощь ребёнку. В школе девочка примеряла кольцо и не смогла снять с пальца. Об этом педагоги оперативно сообщили в экстренные службы.

Прибывшие спасатели безопасным способом разрезали металлический ободок украшения на опухшем пальце девочки.

- Своевременное обращение за помощью к спасателям позволило обойтись без последствий для здоровья девочки, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 
спасатели дети
 
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