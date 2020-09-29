В Бурятии спасатели разрезали кольцо на пальце ребёнка

Спасателей вызвали школьные учителя



Вчера, 28 сентября, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, базирующиеся в городе Гусиноозёрск, выехали на помощь ребёнку. В школе девочка примеряла кольцо и не смогла снять с пальца. Об этом педагоги оперативно сообщили в экстренные службы.



Прибывшие спасатели безопасным способом разрезали металлический ободок украшения на опухшем пальце девочки.



- Своевременное обращение за помощью к спасателям позволило обойтись без последствий для здоровья девочки, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

