Жители Бурятии заблудились и ушли в Монголию

В Монголии заплутавших мужчин отправили в колонию



Жителей Бурятии, осуждённых в Монголии за пересечение государственной границы, удалось вернуть домой. Об этом случае рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.



В октябре 2019 года двое жителей Закаменского района Бурятии заблудились в лесу во время охоты. Они случайно пересекли российско-монгольскую границу и были задержаны пограничниками соседней страны.



В декабре 2019 года мужчины были осуждены в Монголии на шесть месяцев лишения свободы за незаконное пересечение границы и незаконное ношение оружия. По инициативе стороны обвинения приговор пересмотрен, наказание увеличено до 1 года 30 суток. Жителей Бурятии отправили в колонию общего режима.



- Представительство МИД России в Улан-Удэ через Генконсульство России в Дархане держало ситуацию на контроле. Генконсульство отслеживало ход судебных заседаний и контролировало соблюдение процессуальных норм в отношении россиян (в том числе с точки зрения их соответствия законодательству Монголии и международному праву), а также надлежащих условий содержания граждан. По поручению главы Бурятии омбудсмен направлял запрос в представительство, был организован постоянный контакт с родственниками осуждённых, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.



В результате в августе 2020 года ходатайство россиян об условно-досрочном освобождении было удовлетворено. Мужчины вернулись домой в Бурятию.

