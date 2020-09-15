 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 сентября

14 сентября

Популярное

Жители Бурятии заблудились и ушли в Монголию

Жители Бурятии заблудились и ушли в Монголию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Монголии заплутавших мужчин отправили в колонию

Жителей Бурятии, осуждённых в Монголии за пересечение государственной границы, удалось вернуть домой. Об этом случае рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.

В октябре 2019 года двое жителей Закаменского района Бурятии заблудились в лесу во время охоты. Они случайно пересекли российско-монгольскую границу и были задержаны пограничниками соседней страны.

В декабре 2019 года мужчины были осуждены в Монголии на шесть месяцев лишения свободы за незаконное пересечение границы и незаконное ношение оружия. По инициативе стороны обвинения приговор пересмотрен, наказание увеличено до 1 года 30 суток. Жителей Бурятии отправили в колонию общего режима.

- Представительство МИД России в Улан-Удэ через Генконсульство России в Дархане держало ситуацию на контроле. Генконсульство отслеживало ход судебных заседаний и контролировало соблюдение процессуальных норм в отношении россиян (в том числе с точки зрения их соответствия законодательству Монголии и международному праву), а также надлежащих условий содержания граждан. По поручению главы Бурятии омбудсмен направлял запрос в представительство, был организован постоянный контакт с родственниками осуждённых, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.

В результате в августе 2020 года ходатайство россиян об условно-досрочном освобождении было удовлетворено. Мужчины вернулись домой в Бурятию. 
Монголия уполномоченный по правам человека
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия, 15.09.2020
ДТП произошло на Жердева
В Бурятии назвали самые частые нарушения мотоциклистов
В Бурятии назвали самые частые нарушения мотоциклистов
Происшествия, 15.09.2020
С 1 по 10 сентября в Бурятии прошёл шестой этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл»
Уроженка Бурятии ограбила 86-летнюю пенсионерку в Новосибирске
Уроженка Бурятии ограбила 86-летнюю пенсионерку в Новосибирске
Происшествия, 15.09.2020
У старушки стащили кошелёк, продукты питания и костыль
Житель Бурятии украл деньги с чужого счёта
Житель Бурятии украл деньги с чужого счёта
Происшествия, 15.09.2020
Вор воспользовался услугой «мобильный банк»
Дальнобойщик из России завёз коронавирус в Монголию
Дальнобойщик из России завёз коронавирус в Монголию
Происшествия, 14.09.2020
У остальных обследуемых заболевание не было подтверждено
Железная дорога на Байкале пострадала от камнепада
Железная дорога на Байкале пострадала от камнепада
Происшествия, 14.09.2020
Движение поездов на участке было приостановлено
В Улан-Удэ киоск с шаурмой временно закрыли из-за кишечной инфекции
В Улан-Удэ киоск с шаурмой временно закрыли из-за кишечной инфекции
Происшествия, 14.09.2020
Деятельность «Шаур-Donald`s» приостановлена на 30 суток
В Улан-Удэ фура врезалась в «Волгу»
В Улан-Удэ фура врезалась в «Волгу»
Происшествия, 14.09.2020
Авария произошла на парковке
Солдат-срочник стал инвалидом в войсковой части в Улан-Удэ
Солдат-срочник стал инвалидом в войсковой части в Улан-Удэ
Происшествия, 14.09.2020
Родные до сих пор не знают, что произошло с парнем во время службы в Бурятии
Житель Иркутской области украл кабель у железнодорожников
Житель Иркутской области украл кабель у железнодорожников
Происшествия, 14.09.2020
Молодому человеку грозит лишение свободы
В Улан-Удэ водитель снёс электроопору
В Улан-Удэ водитель снёс электроопору
Происшествия, 14.09.2020
Сбитую опору оперативно заменили
В Иркутской области скончались ещё два пациента с COVID-19
В Иркутской области скончались ещё два пациента с COVID-19
Происшествия, 14.09.2020
Всего в регионе умерло 206 больных коронавирусом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^