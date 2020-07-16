 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июля

15 Июля

Популярное

Житель Бурятии заявил о нападении рыси

Житель Бурятии заявил о нападении рыси
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадавший мужчина гулял с собакой в Иволгинском районе

Житель Бурятии сообщил, что в 18 километрах от села Сотниково на него и его собаку напала рысь. Пост об этом выложили накануне в паблике «Аноним 03».

- Напала рысь... 18 км от сотниково, гуляли, собаке тоже не повезло... - пишет подписчик.

К сообщению пострадавший прикрепил свою фотографию. Грудь, плечо и рука мужчины в крови, также можно увидеть характерные царапины.



В Бурприроднадзоре об этом инциденте ничего не известно - вероятно, мужчина никуда не обращался.

Пользователи Сети в комментариях советуют пострадавшему привиться от бешенства: «А как чувствует себя рысь? А вам с собакой прививку срочно нужно от бешенства!», «Скорей всего, бешеная. Обязательно нужны прививки, иначе - конец», «Верно говорят, что надо прививки от бешенства. В Иволгинском р-не неблагополучная обстановка по этому заболеванию».

Один из подписчиков отмечает: «Рысь тем и опасна, что никогда не предупреждает о нападении, прыгает с деревьев. Вес доходит до 80 кг».

Кое-кто ставит под сомнение эту информацию: «Рысь просто так не нападет, сейчас она пожрать много чего может, потому как лето».

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в посёлке Челутай Заиграевского района Бурятии на горе Чабан местная жительница заметила прогуливающуюся рысь. Нисколько не испугавшись, женщина подзывала животное к себе: «Кис-кис-кис». Позже стало известно, что рысь погибла. Специалисты Бурприроднадзора выясняли, напали ли на зверя собаки или убили охотники. 
рысь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии дотушивают пожар в Тункинском нацпарке
В Бурятии дотушивают пожар в Тункинском нацпарке
Происшествия, 16.07.2020
Тушение в Забайкальском нацпарке продолжается
За сутки в Бурятии поймали почти 20 пьяных водителей
За сутки в Бурятии поймали почти 20 пьяных водителей
Происшествия, 16.07.2020
Об этом сообщили в Госавтоинспекции
Жителей Иркутска эвакуировали из-за подтопления домов
Жителей Иркутска эвакуировали из-за подтопления домов
Происшествия, 16.07.2020
В Иркутске устраняют последствия сильного ливня
Жителя Бурятии осудили за покупку синтетики
Жителя Бурятии осудили за покупку синтетики
Происшествия, 16.07.2020
Он хранил наркотики для личного употребления
В Бурятии 16-летний подросток на машине сбил ребёнка
В Бурятии 16-летний подросток на машине сбил ребёнка
Происшествия, 16.07.2020
Юный водитель стащил ключи от автомобиля у родителей
Ока «пала»: Коронавирус поглотил все районы Бурятии
Ока «пала»: Коронавирус поглотил все районы Бурятии
Происшествия, 16.07.2020
Коронавирус пришёл и в Окинский район, который долго держался последним «чистым»
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 44 человека
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 44 человека
Происшествия, 16.07.2020
Появился ещё один заражённый от «свадебного» очага COVID-19
В Бурятии за три дня умерли пять больных коронавирусом
В Бурятии за три дня умерли пять больных коронавирусом
Происшествия, 16.07.2020
Накануне произошло сразу два летальных исхода
В Бурятии ливень подмыл опору моста
В Бурятии ливень подмыл опору моста
Происшествия, 16.07.2020
Временно приостановлено движение на участке федеральной трассы  
В Забайкалье зафиксирован вирус африканской чумы свиней
В Забайкалье зафиксирован вирус африканской чумы свиней
Происшествия, 15.07.2020
Карантинные мероприятия вводятся в Красночикойском районе
В Ангарске за час выпала недельная норма осадков
В Ангарске за час выпала недельная норма осадков
Происшествия, 15.07.2020
Более 120 специалистов водоканала и 44 единицы техники были задействованы на откачке воды после продолжительного ливня
В Улан-Удэ пассажир угрожал сжечь таксиста и напал на него в дороге
В Улан-Удэ пассажир угрожал сжечь таксиста и напал на него в дороге
Происшествия, 15.07.2020
После внезапного нападения неадекватного пассажира таксист попал в больницу

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^