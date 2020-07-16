Житель Бурятии заявил о нападении рыси









В Бурприроднадзоре об этом инциденте ничего не известно - вероятно, мужчина никуда не обращался.



Пользователи Сети в комментариях советуют пострадавшему привиться от бешенства: «А как чувствует себя рысь? А вам с собакой прививку срочно нужно от бешенства!», «Скорей всего, бешеная. Обязательно нужны прививки, иначе - конец», «Верно говорят, что надо прививки от бешенства. В Иволгинском р-не неблагополучная обстановка по этому заболеванию».



Один из подписчиков отмечает: «Рысь тем и опасна, что никогда не предупреждает о нападении, прыгает с деревьев. Вес доходит до 80 кг».



Кое-кто ставит под сомнение эту информацию: «Рысь просто так не нападет, сейчас она пожрать много чего может, потому как лето».



Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в посёлке Челутай Заиграевского района Бурятии на горе Чабан местная жительница заметила прогуливающуюся рысь. Нисколько не испугавшись, женщина подзывала животное к себе: «Кис-кис-кис». Позже

В Бурприроднадзоре об этом инциденте ничего не известно - вероятно, мужчина никуда не обращался.Пользователи Сети в комментариях советуют пострадавшему привиться от бешенства: «А как чувствует себя рысь? А вам с собакой прививку срочно нужно от бешенства!», «Скорей всего, бешеная. Обязательно нужны прививки, иначе - конец», «Верно говорят, что надо прививки от бешенства. В Иволгинском р-не неблагополучная обстановка по этому заболеванию».Один из подписчиков отмечает: «Рысь тем и опасна, что никогда не предупреждает о нападении, прыгает с деревьев. Вес доходит до 80 кг».Кое-кто ставит под сомнение эту информацию: «Рысь просто так не нападет, сейчас она пожрать много чего может, потому как лето».Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в посёлке Челутай Заиграевского района Бурятии на горе Чабан местная жительница заметила прогуливающуюся рысь. Нисколько не испугавшись, женщина подзывала животное к себе: «Кис-кис-кис». Позже стало известно, что рысь погибла . Специалисты Бурприроднадзора выясняли, напали ли на зверя собаки или убили охотники.

Житель Бурятии сообщил, что в 18 километрах от села Сотниково на него и его собаку напала рысь. Пост об этом выложили накануне в паблике «Аноним 03».- Напала рысь... 18 км от сотниково, гуляли, собаке тоже не повезло... - пишет подписчик.К сообщению пострадавший прикрепил свою фотографию. Грудь, плечо и рука мужчины в крови, также можно увидеть характерные царапины.