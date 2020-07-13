В Бурятии самую большую концентрацию клещей выявили возле Спящего Льва

Излюбленное место для фотосессий оказалось совсем не безопасным
В Бурятии продолжается сезон активности клещей, которые переносят возбудителей различных инфекционных заболеваний. По состоянию на 10 июля, в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 2812 человек, из них 893 ребёнка. Укусы зарегистрированы в 21 районе и в Улан-Удэ.
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии наблюдают за динамикой численности клещей в республике.
Так, в Тарбагатайском районе, в окрестности горы «Спящий лев» - излюбленном месте отдыха и фотосессий, зафиксирован максимальный показатель численности степных клещей - 112 особей степных клещей за флаго/час. *
В Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском районах, по данным последних зоолого-энтомологических работ, повысилась численность таёжных клещей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии Бурятии.
* Флаго/км - это количество клещей, которые собираются специальным белым полотнищем на дистанции в 1 км.
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Излюбленное место для фотосессий оказалось совсем не безопасным
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