В Бурятии самую большую концентрацию клещей выявили возле Спящего Льва

В Бурятии продолжается сезон активности клещей, которые переносят возбудителей различных инфекционных заболеваний. По состоянию на 10 июля, в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 2812 человек, из них 893 ребёнка. Укусы зарегистрированы в 21 районе и в Улан-Удэ.





В Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском районах, по данным последних зоолого-энтомологических работ, повысилась численность таёжных клещей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии Бурятии.







* Флаго/км - это количество клещей, которые собираются специальным белым полотнищем на дистанции в 1 км.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии наблюдают за динамикой численности клещей в республике.Так, в Тарбагатайском районе, в окрестности горы «Спящий лев» - излюбленном месте отдыха и фотосессий, зафиксирован максимальный показатель численности степных клещей - 112 особей степных клещей за флаго/час. *