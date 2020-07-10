Мужчина забыл в банковской ячейке часть наследственных денег
Житель Шелехова, получив наследство в виде двух миллионов рублей, решил обналичить деньги в одном банке, чтобы погасить задолженность в другом. Однако он забыл в кассовой ячейке упаковку банкнот.
Прибыв в банк, мужчина внёс сумму на счёт. На дисплее банкомата высветилась цифра 1 500 000 вместо 2 000 000 рублей. Мужчина сперва позвонил на горячую линию банка, а затем обратился в полицию.
Полицейские установили вора. Он, обнаружив «бесхозные» деньги, не поделился информацией с администрацией банка, не попытался разыскать законного владельца, а просто присвоил себе полмиллиона рублей и ушёл домой.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
Житель Иркутской области присвоил забытые в банковской ячейке полмиллиона рублей
Происшествия, Фото:
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