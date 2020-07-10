Житель Иркутской области присвоил забытые в банковской ячейке полмиллиона рублей

Мужчина забыл в банковской ячейке часть наследственных денег



Житель Шелехова, получив наследство в виде двух миллионов рублей, решил обналичить деньги в одном банке, чтобы погасить задолженность в другом. Однако он забыл в кассовой ячейке упаковку банкнот.



Прибыв в банк, мужчина внёс сумму на счёт. На дисплее банкомата высветилась цифра 1 500 000 вместо 2 000 000 рублей. Мужчина сперва позвонил на горячую линию банка, а затем обратился в полицию.



Полицейские установили вора. Он, обнаружив «бесхозные» деньги, не поделился информацией с администрацией банка, не попытался разыскать законного владельца, а просто присвоил себе полмиллиона рублей и ушёл домой.



По данному факту возбуждено уголовное дело.





По информации ГУ МВД по Иркутской области





