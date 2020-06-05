На дне Байкала произошло землетрясение

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Эпицентр находился вблизи самого глубокого места озера



Сегодня ночью на границе Бурятии и Иркутской области в акватории озера Байкал был зафиксирован подземный толчок, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.



Землетрясение произошло в 3:05 в точке с координатами 53.08 градусов северной широты 108.01 восточной долготы.



Эпицентр находился на дне Байкала в 30 км восточнее острова Ольхон, вблизи самого глубокого места озера (1642 метра). Энергетический класс - 9,5, магнитуда по формуле для Байкальского региона – 3, сообщает «Интерфакс».



