В Иркутской области рыбак погиб в заливе Куй

Мужчина выпал из лодки



24 мая в Усть-Удинском районе Иркутской области на Братском водохранилище в заливе Куй за борт резиновой лодки упал рыбачащий с неё 68-летний мужчина. С берега опрокинутую лодку заметил очевидец и сообщил спасателям.



Двумя днями ранее в Нижнеилимском районе на Усть-Илимском водохранилище утонул во время рыбалки 62-летний мужчина.



Поиски этих двух рыбаков продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

