В Бурятии пограничники поймали браконьеров с сетями

У задержанных изъяли полкилометра рыболовных сетей



4 и 5 мая сотрудники Пограничного управления ФСБ вблизи сёл Курорт-Киран и Шарагол Кяхтинского района Бурятии задержал трёх браконьеров. Граждане России незаконно ловили рыбу на реке Чикой с помощью сетей и резиновых лодок.



У браконьеров изъяты 12 рыболовных сетей общей длиной 482 метра и 2 резиновые надувные лодки. Мужчины успели выловить 47 рыб различных пород, чем причинили имущественный ущерб государству на сумму более 65 тысяч рублей.



- За ведение хозяйственной деятельности в пограничной зоне без разрешения пограничного органа браконьеры привлечены к административной ответственности по ч.3 ст. 18.1 Кодекса об административных правонарушениях. За осуществление рыбной ловли с использованием запрещённых орудий решается вопрос о возбуждении в отношении виновных лиц уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.



