У задержанных изъяли полкилометра рыболовных сетей
4 и 5 мая сотрудники Пограничного управления ФСБ вблизи сёл Курорт-Киран и Шарагол Кяхтинского района Бурятии задержал трёх браконьеров. Граждане России незаконно ловили рыбу на реке Чикой с помощью сетей и резиновых лодок.
У браконьеров изъяты 12 рыболовных сетей общей длиной 482 метра и 2 резиновые надувные лодки. Мужчины успели выловить 47 рыб различных пород, чем причинили имущественный ущерб государству на сумму более 65 тысяч рублей.
- За ведение хозяйственной деятельности в пограничной зоне без разрешения пограничного органа браконьеры привлечены к административной ответственности по ч.3 ст. 18.1 Кодекса об административных правонарушениях. За осуществление рыбной ловли с использованием запрещённых орудий решается вопрос о возбуждении в отношении виновных лиц уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.
В Бурятии пограничники поймали браконьеров с сетями
Происшествия, Фото:
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