Больных коронавирусом осуждённых в Бурятии нет
Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова опровергла слух о том, что в исправительной колонии в Гусиноозёрске якобы был обнаружен больной коронавирусом осуждённый.
- По УФСИН проведена большая работа. Мы обследовали более 1,5 тысяч сотрудников УФСИН, и на штабе каждый раз УФСИН отчитывается пошагово. Роспотребнадзор, правительство контролирует. Алексей Самбуевич персонально держит на контроле ситуацию с УФСИН, - рассказала Евгения Лудупова.
У всех обследованных не обнаружен коронавирус. По словам министра, УФСИН предприняло беспрецедентные меры: «соблюдается дистанция, развели потоки, перевели на дистанционную работу, всё там жестко отслеживается».
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее было зарегистрировано 11 случаев заражения от очага в УФСИН по Бурятии. Первыми заболели пять сотрудников ведомства.
В Бурятии опровергли слух о больном COVID-19 осуждённом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Больных коронавирусом осуждённых в Бурятии нет
Его задержали, когда мужчина вернулся обратно, чтобы найти сотовый
Очаг разросся до 26 человек
Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей
Молодые люди решили покататься на чужом авто
В Кижингинском районе круг контактных лиц может достигать 80 человек
Ущерб от кражи составил 74 тысячи рублей
У 73-летней пациентки внезапно остановилось сердце
Боеприпас лежал на окраине посёлка
Мошенники сообщили о попытке снятия денег со счетов
Мужчина ранее совершал аналогичное преступление
При себе у него было нарезное оружие и патроны
Заболевший житель Кижингинского района не знает, где мог заразиться
Ещё одна женщина-пешеход получила травмы
«Работа студента-троечника, но не более» - так оценили репортаж французского телеканала в ГУФСИН