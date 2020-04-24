Уже 11 сотрудников УФСИН по Бурятии заболели коронавирусом
В Бурятии по состоянию на 24 апреля зарегистрировано 180 случаев заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 1300 человек, из них 101 человек сейчас в обсерваторах. Об этом сегодня сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
В учреждениях УФСИН по Бурятии на сегодня зарегистрировано уже 11 случаев заражения. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее сообщалось о пяти сотрудников УФСИН, заболевших коронавирусом.
Известно, что шесть заражённых относятся к одному очагу, ввезённому из Таиланда. Источник заражения коронавирусом второй половины больных пока не установлен.
Первый очаг полностью ликвидирован. В настоящий момент случаи инфицирования связаны с завозом граждан, приезжающих из-за рубежа – порядка 47 случаев. Наибольшее количество случаев связано с завозом из регионов страны, в основном, из Москвы – 81 случай.
- В рамках мониторинга за больными с диагнозами ОРВИ и внебольничная пневмония выявлено 23 случая заражения. Это свидетельствует о том, что вирус циркулирует на территории республики. Поэтому требования самоизоляции следует обязательно выполнять, на сегодняшний день это самая действенная мера, - подчеркнула Елена Кузьмина.
Также она сообщила, что резких скачок заболевших связан с «сезоном возвращения домой лиц, работающих вахтовым методом». Напомним, недавно в республику из Ямало-Ненецкого автономного округа вернулись 23 вахтовика, заражённых коронавирусом.
Вторая причина – прибывающие из разных регионов страны строители. Так, в Сосновом Бору в Улан-Удэ коронавирусом заболели 11 строителей военного инфекционного медцентра.
В Бурятии выросло число больных коронавирусом сотрудников УФСИН
Происшествия, Фото:
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