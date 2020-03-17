 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Марта

16 Марта

Популярное

В Улан-Удэ на «кольце» сломался трамвай

В Улан-Удэ на «кольце» сломался трамвай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажирам пришлось ожидать следующий вагон на улице

Сегодня утром на круговом движении в Улан-Удэ произошла поломка трамвая. По словам очевидца, на месте одновременно стояли три трамвая.

На помощь к сломанному вагону подоспел другой трамвай, но не все пассажиры влезли в вагон и им пришлось остаться на улице, уверил свидетель инцидента.

Люди, которые не уместились в трамвай

В МУП «Управление трамвая» «Байкал-Daily» сообщили, что поломка произошла в 8:39, время простоя составило 12 минут. Сломанный трамвай отбуксировали в депо.



трамвай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ на «кольце» сломался трамвай
В Улан-Удэ на «кольце» сломался трамвай
Происшествия, 17.03.2020
Пассажирам пришлось ожидать следующий вагон на улице
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Происшествия, 17.03.2020
Подземные толчки в населённых пунктах не ощущались
В Улан-Удэ столкнулись «Subaru» и «Mitsubishi»
В Улан-Удэ столкнулись «Subaru» и «Mitsubishi»
Происшествия, 16.03.2020
В салоне «Subaru Forester» находился ребёнок    
В Бурятии горели стайки и нежилая квартира
В Бурятии горели стайки и нежилая квартира
Происшествия, 16.03.2020
Пожары произошли в Селенгинском и Муйском районах

Улан-удэнец украл телефон в такси
Улан-удэнец украл телефон в такси
Происшествия, 16.03.2020
Его задержали спустя два месяца
В Бурятии с начала года погибли на пожарах 36 человек
В Бурятии с начала года погибли на пожарах 36 человек
Происшествия, 16.03.2020
Количество погибших при пожарах увеличилось в два раза
В Иркутской области на пожаре погибли 4 детей
В Иркутской области на пожаре погибли 4 детей
Происшествия, 16.03.2020
Следователями возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ столкнулись «Toyota» и «Honda»
В Улан-Удэ столкнулись «Toyota» и «Honda»
Происшествия, 15.03.2020
Авария произошла перед пешеходным переходом
В Улан-Удэ насмерть сбили двух пешеходов
В Улан-Удэ насмерть сбили двух пешеходов
Происшествия, 15.03.2020
Одно ДТП произошло по улице Бограда, другое - по улице Горхонская

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^