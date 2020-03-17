В Улан-Удэ на «кольце» сломался трамвай

На помощь к сломанному вагону подоспел другой трамвай, но не все пассажиры влезли в вагон и им пришлось остаться на улице, уверил свидетель инцидента.







Люди, которые не уместились в трамвай





В МУП «Управление трамвая» «Байкал-Daily» сообщили, что поломка произошла в 8:39, время простоя составило 12 минут. Сломанный трамвай отбуксировали в депо.





Сегодня утром на круговом движении в Улан-Удэ произошла поломка трамвая. По словам очевидца, на месте одновременно стояли три трамвая.