В Улан-Удэ на «кольце» сломался трамвай

Пассажирам пришлось ожидать следующий вагон на улице
Сегодня утром на круговом движении в Улан-Удэ произошла поломка трамвая. По словам очевидца, на месте одновременно стояли три трамвая.
На помощь к сломанному вагону подоспел другой трамвай, но не все пассажиры влезли в вагон и им пришлось остаться на улице, уверил свидетель инцидента.
Люди, которые не уместились в трамвай
В МУП «Управление трамвая» «Байкал-Daily» сообщили, что поломка произошла в 8:39, время простоя составило 12 минут. Сломанный трамвай отбуксировали в депо.
Пассажирам пришлось ожидать следующий вагон на улице
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