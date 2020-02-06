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В Улан-Удэ грабители раздели подростка

В Улан-Удэ грабители раздели подростка
Происшествия,  Фото:Росгвардия
Грабители заботливо подростку отдали свою старую одежду

В Улан-Удэ двое мужчин ограбили подростка. В полицию Октябрьского района обратился его дедушка.

Когда подросток шёл домой, возле гаражей его остановили двое мужчин. Они отобрали 100 рублей и заставили снять джинсы и кофту. Однако взамен отдали свои старые вещи.

- Получив сообщение, ближайшие группы задержания отработали прилегающий жилой массив. Сотрудники обнаружили подозреваемых на соседней улице, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Джинсы и кофту подростка один из грабителей надел на себя.

Задержанными оказались 29 и 32-летние жители Улан-Удэ. Они были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.


грабеж
 
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