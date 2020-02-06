В Улан-Удэ грабители раздели подростка

Грабители заботливо подростку отдали свою старую одежду



В Улан-Удэ двое мужчин ограбили подростка. В полицию Октябрьского района обратился его дедушка.



Когда подросток шёл домой, возле гаражей его остановили двое мужчин. Они отобрали 100 рублей и заставили снять джинсы и кофту. Однако взамен отдали свои старые вещи.



- Получив сообщение, ближайшие группы задержания отработали прилегающий жилой массив. Сотрудники обнаружили подозреваемых на соседней улице, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Джинсы и кофту подростка один из грабителей надел на себя.



Задержанными оказались 29 и 32-летние жители Улан-Удэ. Они были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело.





