Забайкалец после драки ограбил обидчика

Оппоненты встретились на дороге и начали ругаться



В Чернышевском районе Забайкальского в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что у него отобрали сотовый телефон. Установлено, что накануне мужчина по дороге домой встретил своего односельчанина, с которым произошёл конфликт.



Ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина обронил из кармана свой смартфон. После чего односельчанин взял сотовый телефон и скрылся в неизвестном направлении.



Полицейские задержали подозреваемого по месту его жительства. Неоднократно судимый мужчина доставлен в полицию, от него получены признательные показания. Украденный смартфон изъят и возвращён владельцу, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

