Оппоненты встретились на дороге и начали ругаться
В Чернышевском районе Забайкальского в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что у него отобрали сотовый телефон. Установлено, что накануне мужчина по дороге домой встретил своего односельчанина, с которым произошёл конфликт.
Ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина обронил из кармана свой смартфон. После чего односельчанин взял сотовый телефон и скрылся в неизвестном направлении.
Полицейские задержали подозреваемого по месту его жительства. Неоднократно судимый мужчина доставлен в полицию, от него получены признательные показания. Украденный смартфон изъят и возвращён владельцу, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Забайкалец после драки ограбил обидчика
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