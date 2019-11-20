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Забайкалец после драки ограбил обидчика

Забайкалец после драки ограбил обидчика
Происшествия, 
Оппоненты встретились на дороге и начали ругаться

В Чернышевском районе Забайкальского в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что у него отобрали сотовый телефон. Установлено, что накануне мужчина по дороге домой встретил своего односельчанина, с которым произошёл конфликт.

Ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина обронил из кармана свой смартфон. После чего односельчанин взял сотовый телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские задержали подозреваемого по месту его жительства. Неоднократно судимый мужчина доставлен в полицию, от него получены признательные показания. Украденный смартфон изъят и возвращён владельцу, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
грабеж
 
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