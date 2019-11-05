В Иркутской области в ДТП пострадали 9 человек

Крупное ДТП произошло 3 ноября в Усольском районе на федеральной трассе



В 17.38 часов 3 ноября на федеральной трассе «Байкал» в Усольском районе лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.



Пострадали 9 человек, в том числе 13-летний подросток. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Два человека получили тяжелые травмы; шесть в том числе подросток, получили травмы средней степени тяжести. У одного человека травмы лёгкой степени тяжести.



С места ДТП было эвакуировано восемь человек. 25-летний молодой человек с диагнозом «ушиб грудной клетки лёгкой степени» от эвакуации отказался, сообщили в пресс-службе минздрава Иркутской области.

