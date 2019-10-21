Произошло аварийное отключение электроэнергии
Накануне, 20 октября, жители микрорайона Батарейка в Улан-Удэ почти два часа оставались без света.
В 15:40 при проведении земляных работ ИП «Шакуров» была порвана кабельная линия, сообщают оперативные службы города.
Под отключение электроэнергии попали потребители улиц Батальонная, Удинская, Воровского, Асеева, Жанаева.
В 17:25 электроэнергия потребителям включена по резерву. Время отключения составило 1 час 40 минут, уточняется в оперативной сводке по городу.
Пять улиц Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Произошло аварийное отключение электроэнергии
Учителя эвакуировали школьников
Мебель доставили в учреждение в виде гуманитарной помощи для осуждённых
ЧП произошло недалеко от трамвайной остановки, где недавно была страшная авария
В Росгвардии по Бурятии прокомментировали гибель бойца во время экзамена
Подпись мужчины подделали
ФСБ разыскивает уроженца Бурятии, вступившего в Сирии в запрещённую в России группировку
Оказавшийся в воде водитель «Нивы» уже прощался с жизнью (видео)
По информации дальневосточных СМИ, росгвардейцу из Улан-Удэ проломили череп
На этот раз судили бывшего главного бухгалтера Кяхтинской автошколы ДОСААФ
Вор перевёл себе на счёт больше девяти тысяч
Время отключения составило почти 7 часов
На Шефском подъёме автомобиль перевернулся на крышу
Происшествия, 19.10.2019
Самолёт вынуждено приземлился в Красноярске
Происшествия, 19.10.2019
Чаще всего кражи совершаются с вольных выпасов и неохраняемых загонов