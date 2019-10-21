Пять улиц Улан-Удэ оставались без света

Произошло аварийное отключение электроэнергии



Накануне, 20 октября, жители микрорайона Батарейка в Улан-Удэ почти два часа оставались без света.



В 15:40 при проведении земляных работ ИП «Шакуров» была порвана кабельная линия, сообщают оперативные службы города.



Под отключение электроэнергии попали потребители улиц Батальонная, Удинская, Воровского, Асеева, Жанаева.



В 17:25 электроэнергия потребителям включена по резерву. Время отключения составило 1 час 40 минут, уточняется в оперативной сводке по городу.





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