Улан-удэнец украл цепочку у спящего на лавочке мужчины (видео)





В Железнодорожном районе Улан-Удэ 20-летний молодой человек украл золотую цепочку с крестиком у посетителя питейного заведения. Он снял цепочку с шеи изрядно выпившего 47-летнего мужчины, когда тот, после посещения кафе, уснул на лавочке в одном из дворов. Ущерб составил 70 тысяч рублей.Известно, что подозреваемый ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за карманные кражи. Не работает.Золотое изделие он планировал сдать в скупку и выручить деньги, но был задержан правоохранителями.- Похищенное изъято. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.