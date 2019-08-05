 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Августа

04 Августа

Популярное

Улан-удэнец украл цепочку у спящего на лавочке мужчины (видео)

Улан-удэнец украл цепочку у спящего на лавочке мужчины (видео)
Происшествия,  Фото:Пресс-служба МВД по Бурятии
Ущерб составил 70 тысяч рублей

В Железнодорожном районе Улан-Удэ 20-летний молодой человек украл золотую цепочку с крестиком у посетителя питейного заведения. Он снял цепочку с шеи изрядно выпившего 47-летнего мужчины, когда тот, после посещения кафе, уснул на лавочке в одном из дворов. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Известно, что подозреваемый ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за карманные кражи. Не работает.

Золотое изделие он планировал сдать в скупку и выручить деньги, но был задержан правоохранителями.

- Похищенное изъято. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалец поймал вора в своём доме
Забайкалец поймал вора в своём доме
Происшествия, 05.08.2019
Он услышал шорох на веранде
В Иркутске разыскивают налётчика на пенсионеров
В Иркутске разыскивают налётчика на пенсионеров
Происшествия, 05.08.2019
Злоумышленник нападает на пожилых людей в центре города 
В Улан-Удэ пенсионер сбил автомойщицу
В Улан-Удэ пенсионер сбил автомойщицу
Происшествия, 05.08.2019
За выходные в Бурятии зарегистрировано 37 ДТП с механическими повреждениями
В Забайкалье вор оставил потерпевшему свои рваные кроссовки
В Забайкалье вор оставил потерпевшему свои рваные кроссовки
Происшествия, 05.08.2019
Злоумышленник надел кроссовки потерпевшего, оставив свои
У улан-удэнца изъяли гашишное масло
У улан-удэнца изъяли гашишное масло
Происшествия, 04.08.2019
Возбуждено уголовное дело
В селе Бурятии безработный украл деньги
В селе Бурятии безработный украл деньги
Происшествия, 04.08.2019
Кража произошла в магазине  
На Байкале водитель «Хонды» наехала на палатку
На Байкале водитель «Хонды» наехала на палатку
Происшествия, 04.08.2019
В результате наезда пострадала 49-летняя женщина, находившаяся в палатке
В Улан-Удэ подтопило 90 участков
В Улан-Удэ подтопило 90 участков
Происшествия, 04.08.2019
Подтоплены три жилых дома, 151 погреб в домах горожан
В посёлке Наушки в Бурятии подтопило 19 дворов
В посёлке Наушки в Бурятии подтопило 19 дворов
Происшествия, 04.08.2019
Подтопление произошло в результате подъёма уровня воды в Селенге
В Бурятии потушили 5 лесных пожаров
В Бурятии потушили 5 лесных пожаров
Происшествия, 04.08.2019
Сейчас в республике проводится работа по тушению 5 пожаров
Торопившийся водитель устроил ДТП в Улан-Удэ
Торопившийся водитель устроил ДТП в Улан-Удэ
Происшествия, 03.08.2019
Три человека были осмотрены медиками 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^