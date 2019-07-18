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В Улан-Удэ произошло тройное ДТП из-за отказавших тормозов

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП из-за отказавших тормозов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло вечером во время ливня

Накануне вечером, около 18 часов, когда на Улан-Удэ обрушился ливень, произошло тройное ДТП на проспекте Автомобилистов.

Следовавший в направлении улицы Ключевская пенсионер на ВАЗ-2106 врезался в микрогрузовик «Ниссан Конкорд». «Жигули» заехало под грузовик, уйдя капотом под его кузов.



От удара «Конкорд» врезался в «Тойоту Аллион».

В тройном ДТП обошлось без пострадавших.

Сам виновник аварии объяснил произошедшее тем, что у него отказали тормоза. Также, по словам водителя, на тормозном пути сказалась непогода. Так как в это время шёл сильный дождь, все участники ДТП сильно промокли, пока разбирались.

В это время в самый час пик на проспекте Автомобилистов из-за вставших автомобилей образовалась огромная пробка.





ДТП
 
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