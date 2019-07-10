Читинка угнала такси, не дождавшись водителя из магазина

Женщина добралась до дома на чужом автомобиле и оставила его возле подъезда



В Чите сотрудники полиции задержали подозреваемую в угоне автомобиля.



В отдел полиции Читы поступило заявление водителя такси об угоне его автомашины «Хонда Фит». Ночью водитель забрал клиентку и по пути заехал по своим делам в магазин, оставив женщину в машине. Вернувшись через некоторое время, свой автомобиль он не обнаружил, после чего обратился в полицию.



- В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 40-летнюю жительницу микрорайона «Царский». Полицейские выяснили, что злоумышленница, не дождавшись водителя такси, села за руль и доехала до места своего жительства, оставив иномарку возле подъезда, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



По факту угона возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в УМВД по Забайкальскому краю.

