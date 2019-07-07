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В Северо-Байкальском районе Бурятии ввели режим ЧС

В Северо-Байкальском районе Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тушение лесных пожаров осложняется сильным ветром 

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению десяти лесных пожаров. Они действовали в Муйском, Курумканском, Северо-Байкальском, Селенгинском районах. На сегодняшний день ликвидировано четыре очага, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров общей площадью 25 га в Курумканском районе и четырёх очагов возгорания общей площадью 199 га в Северо-Байкальском районе. Причиной возникновения лесных пожаров послужила гроза.

В Северо-Байкальском районе введён режим ЧС в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Тушение осложняется неблагоприятными метеоусловиями и сильным ветром.

- Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Силы и средства лесной охраны привлечены в достаточном количестве, приняты все необходимые меры, - заявили в агентстве лесного хозяйства.

За сутки на тушении лесных пожаров работало 164 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 24 единицы лесопожарной и тяжелой техники.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

При обнаружении очагов возгорания следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44

лесные пожары
 
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