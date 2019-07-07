В Северо-Байкальском районе Бурятии ввели режим ЧС

Тушение лесных пожаров осложняется сильным ветром





За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению десяти лесных пожаров. Они действовали в Муйском, Курумканском, Северо-Байкальском, Селенгинском районах. На сегодняшний день ликвидировано четыре очага, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.Продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров общей площадью 25 га в Курумканском районе и четырёх очагов возгорания общей площадью 199 га в Северо-Байкальском районе. Причиной возникновения лесных пожаров послужила гроза.В Северо-Байкальском районе введён режим ЧС в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Тушение осложняется неблагоприятными метеоусловиями и сильным ветром.- Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Силы и средства лесной охраны привлечены в достаточном количестве, приняты все необходимые меры, - заявили в агентстве лесного хозяйства.За сутки на тушении лесных пожаров работало 164 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 24 единицы лесопожарной и тяжелой техники.В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.При обнаружении очагов возгорания следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44