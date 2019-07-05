Огонь уничтожил баню и стайки
4 июля в селе Оронгой Иволгинского района сгорели надворные постройки. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны огнём были охвачены 2 стайки и баня. Всего в ликвидации пожара было задействовано шесть работников государственной противопожарной службы Бурятии и три единицы спецтехники.
- В результате пожара огнём уничтожены полностью надворные постройки на общей площади 120 кв. м. Предположительно причиной пожара послужила детская шалость с огнём, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Предположительно по причине неосторожного обращения с огнём произошли загорания мусора в Северо-Байкальском и Джидинском районах, травы – в Северо-Байкальском и Кабанском районах.
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 15 пожаров, 10 из которых произошли в районах республики.
В Бурятии произошёл пожар из-за детской шалости
Происшествия, Фото:
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