В Бурятии произошёл пожар из-за детской шалости

Огонь уничтожил баню и стайки



4 июля в селе Оронгой Иволгинского района сгорели надворные постройки. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны огнём были охвачены 2 стайки и баня. Всего в ликвидации пожара было задействовано шесть работников государственной противопожарной службы Бурятии и три единицы спецтехники.



- В результате пожара огнём уничтожены полностью надворные постройки на общей площади 120 кв. м. Предположительно причиной пожара послужила детская шалость с огнём, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



Предположительно по причине неосторожного обращения с огнём произошли загорания мусора в Северо-Байкальском и Джидинском районах, травы – в Северо-Байкальском и Кабанском районах.



За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 15 пожаров, 10 из которых произошли в районах республики.



