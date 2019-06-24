Его тело нашли на глубине шести метров
44-летний мужчина утонул в реке Онон в районе села Кусочи Могойтуйского района Забайкальского края. Его тело 23 июня обнаружила водолазная группа, сообщает пресс-служба ГУ «Забайкалпожспас».
По прибытии к месту вызова спасатели опросили свидетелей происшествия, которые указали им приблизительное место, где произошла трагедия. Затем спасатели, используя водолазное снаряжение, обследовали дно водоёма и примерно через час обнаружили тело погибшего на глубине 6 метров.
Дальнейшие действия проводят сотрудники следственного комитета.
Забайкалец утонул в реке Онон
Происшествия, Фото:
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