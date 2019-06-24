Забайкалец утонул в реке Онон

Его тело нашли на глубине шести метров



44-летний мужчина утонул в реке Онон в районе села Кусочи Могойтуйского района Забайкальского края. Его тело 23 июня обнаружила водолазная группа, сообщает пресс-служба ГУ «Забайкалпожспас».



По прибытии к месту вызова спасатели опросили свидетелей происшествия, которые указали им приблизительное место, где произошла трагедия. Затем спасатели, используя водолазное снаряжение, обследовали дно водоёма и примерно через час обнаружили тело погибшего на глубине 6 метров.



Дальнейшие действия проводят сотрудники следственного комитета.



