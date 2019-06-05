В Забайкалье ОПГ вырубила деревьев почти на 4 млн

- Злоумышленники использовали методы конспирации, выбирали лесные массивы, расположенные в отдалённых местах, совершали рубки только ночью, выставляли посты наблюдения. Установлено, что своими противоправными действиями участники организованной группы причинили ущерб лесному фонду на сумму более 3, 7 млн. рублей, – сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.









В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении девяти местных жителей, обвиняемых в незаконной рубке почти тысячи деревьев.«Чёрных лесорубов» поймали с поличным в конце 2018 года. Под руководством 49-летнего жителя посёлка Маккавеево в течение года подозреваемые совершили 24 рубки деревьев хвойных пород, не имея на это разрешений, а также 16 фактов перевозки незаконно добытой древесины.Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» и ч. 3 ст.191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере или организованной группой».Чтобы доказать причастность ОПГ, следователи и оперативники провели десятки следственных действий как на местах незаконных рубок, так и на пилораме, принадлежащей организатору, на которой древесина перерабатывалась и сбывалась в качестве пиломатериала.В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.