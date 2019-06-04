Для краж он придумал хитрую схему с уходом с работы
Накануне утром улан-удэнка обратилась в полицию с заявлением о краже. Она сообщила, что в конце мая из её квартиры украли золотые украшения и 2 тысячи рублей. Ущерб составил более 55 тысяч рублей.
Женщина не сразу обнаружила пропажу ювелирных изделий и обратилась в полицию лишь спустя несколько дней. Она отметила, что следов взлома не было, а входная дверь была заперта.
Сотрудники задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний бывший коллега потерпевшей.
Выяснилось, что в начале мая мужчина, находясь на работе, украл из сумки коллеги ключи от дома. Он отпросился с работы на пару часов, а в это время пришёл в квартиру потерпевшей и обворовал. Ключи он вернул обратно в сумку женщины. Золото он сдал в ломбард, а вырученные 27 тысяч потратил на личные нужды.
Выяснилось, что подозреваемый причастен к краже имущества у другой коллеги. В квартиру женщины он попал аналогичным способом, украл золотую цепочку и деньги. Ущерб составил 32 тысячи рублей.
В конце мая мужчина уволился по собственному желанию.
Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец отпрашивался с работы, чтобы обкрадывать коллег
Происшествия, Фото:
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