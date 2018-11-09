В Забайкалье налётчики ограбили пункт приёма лекарств



Полицейские установили возможную причастность к разбою группы жителей Могойтуйского района. Они задержали четверых подозреваемых, при обыске по месту жительства у них изъяли оружие.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых доставили в Читу и поместили в изолятор временного содержания. Максимальное наказание, которое грозит налётчикам - до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В Забайкальском крае, в посёлке Могойтуй ещё в сентябре злоумышленники напали на сторожей пункта приёма лекарственного растения - сапожниковии растопыренной. Налётчики скрывали лица под масками и угрожали пистолетом. Они связали двух сторожей и похитили из хранилища 28 коробок с высушенным сырьём. Потерпевший оценил ущерб в 390 тысяч рублей.