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В Забайкалье налётчики ограбили пункт приёма лекарств

В Забайкалье налётчики ограбили пункт приёма лекарств
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Злоумышленники связали сторожей и угрожали им оружием

В Забайкальском крае, в посёлке Могойтуй ещё в сентябре злоумышленники напали на сторожей пункта приёма лекарственного растения - сапожниковии растопыренной. Налётчики скрывали лица под масками и угрожали пистолетом. Они связали двух сторожей и похитили из хранилища 28 коробок с высушенным сырьём. Потерпевший оценил ущерб в 390 тысяч рублей.

Полицейские установили возможную причастность к разбою группы жителей Могойтуйского района. Они задержали четверых подозреваемых, при обыске по месту жительства у них изъяли оружие.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых доставили в Читу и поместили в изолятор временного содержания. Максимальное наказание, которое грозит налётчикам - до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
ограбление
 
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