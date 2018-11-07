В Бурятии фиктивно прописали гражданина Китая

Возбуждено уголовное дело



Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии на Хара-Нурском месторождения нефрита работал гражданин Китайской Народной Республики. Он был прописан в селе Орлик, документы о регистрации подготовлены принимающей стороной – ООО «А».



Однако, иностранец там никогда не жил, собственники жилья пояснили, что дом для временного проживания третьих лиц не передавали.



Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в России», сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

