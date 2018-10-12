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Спецназ застрелил медведя, державшего в страхе пригород Иркутска (видео)

Спецназ застрелил медведя, державшего в страхе пригород Иркутска (видео)
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Большой медведь задрал несколько собак в посёлке под Иркутском

В посёлке Маркова в пригороде Иркутска медведь загрыз несколько домашних собак, держа в страхе местных жителей. Сегодня ночью медведя убил полицейский спецназ. 




- Накануне в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступили сообщения граждан о том, что принадлежащие им сторожевые собаки погибли от нападения медведя. Аналогичное происшествие ранее было зарегистрировано в минувшие выходные в другой части населённого пункта. Работники питомника пытались заманить зверя в ловушку, но сделать этого им не удалось, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

В посёлок были направлены экипажи полиции, патрулирующие улицы в круглосуточном режиме. Были подключены профессиональные охотники. Сотрудники МВД и Росгвардии создали скрытные посты в местах наиболее вероятного выхода медведя к людям.

Около 2 часов ночи животное заметил один из полицейских. Хищник вновь вернулся к жилым домам для того чтобы забрать оставшихся на земле погибших от его лап собак.

- Его поведение представляло реальную опасность, поскольку ранее здесь же он пытался загрызть домашний скот и не реагировал на крики очевидцев происходящего. В результате трех прицельных выстрелов животное было обезврежено, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.




Вернувшаяся в свой дом молодая семья, чьи собаки стали жертвой недавнего нападения, поблагодарила офицеров полиции.




медведь
 
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