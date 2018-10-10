В Бурятии под видом сотрудников Роспотребнадзора орудуют мошенники

Управление предупреждает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей



В Бурятии по-прежнему фиксируются случаи мошеннических действий, когда неизвестные представляются сотрудниками управления Роспотребнадзора.



Они обращаются в различные учреждения и организации с предложением приобретения нормативно-правовых актов по вопросам защиты прав потребителей и санитарному законодательству, наличие которых якобы необходимо для успешного прохождения проверки органов Роспотребнадзора.



- Просим проявлять бдительность и иметь в виду, что подобного рода действия носят мошеннический характер. При проведении контрольно-надзорных мероприятий сотрудники управления обязаны ознакомить предпринимателя с распоряжением о проведении проверки. Также управлением никакие пособия и литература не реализуются, - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Бурятии.



При возникновении подобных ситуаций бизнесменам советуют обращаться в правоохранительные органы.

