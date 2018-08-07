Теперь он должен выплатить ущерб
28 июня 19 часов в местности «Зосимовское» в охотугодьях ООО «Золотая охота и пушнина Бурятии» был задержан житель Бичурского района. Он незаконно добыл самца сибирской косули запрещённым петельным способом на солонцах, без разрешения на право охоты.
Мужчина был признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов республики.
В ближайшие сроки ему будет предъявлен иск за ущерб, нанесённый животному миру, который исчисляется в соответствии с «Методикой исчисления размера вреда, причинённого охотничьим ресурсам». На сегодняшний день, по предварительным расчётам ущерб за добычу одного самца сибирской косули составляет 120 тысяч рублей.
Житель Бурятии убил косулю запрещённой петлей
Происшествия, Фото:
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