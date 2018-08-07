Житель Бурятии убил косулю запрещённой петлей

Теперь он должен выплатить ущерб



28 июня 19 часов в местности «Зосимовское» в охотугодьях ООО «Золотая охота и пушнина Бурятии» был задержан житель Бичурского района. Он незаконно добыл самца сибирской косули запрещённым петельным способом на солонцах, без разрешения на право охоты.



Мужчина был признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов республики.



В ближайшие сроки ему будет предъявлен иск за ущерб, нанесённый животному миру, который исчисляется в соответствии с «Методикой исчисления размера вреда, причинённого охотничьим ресурсам». На сегодняшний день, по предварительным расчётам ущерб за добычу одного самца сибирской косули составляет 120 тысяч рублей.