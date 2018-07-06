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На «Ангарской птицефабрике» обнаружили сальмонеллу

На «Ангарской птицефабрике» обнаружили сальмонеллу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Партии заражённой продукции отозваны

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области провело внеплановую проверку на АО «Ангарская птицефабрика».

В ходе неё выявили продукцию, заражённую сальмонеллёзом. В связи с чем на птицефабрике временно приостановлена деятельность убойного цеха и цеха готовой продукции. Партии продукции, где обнаружен сальмонеллёз, отозваны из оборота. На предприятии провели дезинфекционные мероприятия.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости сальмонеллёзом в Иркутской области стабильная. За 5 месяцев зарегистрировано 209 случаев сальмонеллёза, что ниже аналогического периода 2017 года на 35,1%. Случаев заболеваемости сальмонеллёзом, связанных с продукцией «Ангарской птицефабрики» не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
 
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