На «Ангарской птицефабрике» обнаружили сальмонеллу

Партии заражённой продукции отозваны



Управление Роспотребнадзора по Иркутской области провело внеплановую проверку на АО «Ангарская птицефабрика».



В ходе неё выявили продукцию, заражённую сальмонеллёзом. В связи с чем на птицефабрике временно приостановлена деятельность убойного цеха и цеха готовой продукции. Партии продукции, где обнаружен сальмонеллёз, отозваны из оборота. На предприятии провели дезинфекционные мероприятия.



Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости сальмонеллёзом в Иркутской области стабильная. За 5 месяцев зарегистрировано 209 случаев сальмонеллёза, что ниже аналогического периода 2017 года на 35,1%. Случаев заболеваемости сальмонеллёзом, связанных с продукцией «Ангарской птицефабрики» не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

