Накануне он был у них в гостях
В ОМВД России по Читинскому району поступило сообщение от 58-летней жительницы посёлка Атамановка, которая сообщила о пропаже двух плазменных телевизоров и денег. Сотрудники полиции установили, что хищение имущества совершено в ночное время, когда хозяева спали.
В ходе осмотра места происшествия обнаружены следы взлома дверных запоров. Подозреваемым оказался знакомый потерпевших, который накануне приходил в гости к супружеской паре. Злоумышленник признался в содеянном.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Все похищенное изъято и возвращено потерпевшим, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец обчистил квартиру знакомых
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