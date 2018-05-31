Читинец обчистил квартиру знакомых

Накануне он был у них в гостях



В ОМВД России по Читинскому району поступило сообщение от 58-летней жительницы посёлка Атамановка, которая сообщила о пропаже двух плазменных телевизоров и денег. Сотрудники полиции установили, что хищение имущества совершено в ночное время, когда хозяева спали.



В ходе осмотра места происшествия обнаружены следы взлома дверных запоров. Подозреваемым оказался знакомый потерпевших, который накануне приходил в гости к супружеской паре. Злоумышленник признался в содеянном.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Все похищенное изъято и возвращено потерпевшим, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

