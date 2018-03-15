Задержан вылет самолёта из Новосибирска в Улан-Удэ

По данным онлайн-табло международного аэропорта Толмачево, сегодня задержали вылет двух самолетов



Вылет рейса №4 2481 на Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines отложили на 11 часов. По расписанию самолет должен был подняться в воздух в 12 часов, теперь пассажирам придется ждать до 23 часов.



Перенесён еще один рейс, следующий через Красноярск и Иркутск в Улан-Удэ авиакомпании «ИрАэро». Самолет должен был взлететь в 14:30, вылет отложили до 23:40. Причины пока неизвестны, сообщает bk54.ru.

