|
25 Декабря
24 Декабря
Популярное
|
В Чите китаянки продавали опасное вещество под видом таблеток для похудения
Происшествия, 25.12.2017 17:51
Иностранке грозит до 8 лет колонии
В Чите на гражданку КНР возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт сильнодействующих веществ, в крупном размере.
Установлено, что китаянка совместно со своей сестрой продавали читинкам таблетки для похудения, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин. При этом они заведомо знали, что эти таблетки завезены на территорию России незаконно, поскольку они запрещены всвободной продаже и подлежат обязательной сертификации.
По версии следствия, китаянки продавали таблетки в мае-июне 2009 года в культурно-оздоровительном центре «Жемчужина Востока». Тогда в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось изъять 90 таблеток, содержащих 29,88 грамма сибутрамина, что законодателем отнесено к крупному размеру.
Уголовное дело несколько лет находилось в производстве и его расследование было приостановлено в связи с розыском обвиняемой, которая после проведения с ней первоначальных следственных действий скрылась в КНР. 24 октября гражданка КНР была задержана и месяц провела под стражей, а затем переведена под домашний арест.
В ходе расследования иностранка сначала признала свою вину, а впоследствии отказалась от признательных показаний. В итоге вину признала полностью, раскаялась в содеянном. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
В настоящее время следствием проверяется полученная от нее информация о смерти второй участницы преступления - её сестры в КНР, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Как стало известно «Ъ», в Москве взяли под стражу бывшую владелицу международной группы UFS и российской ИК «Арбат Финанс» Елену Железнову — фигурантку первого громкого дела о манипулировании рынком
22 декабря в акватории Чивыркуйского залива задержана группа браконьеров на снегоходе «Тайга», у которых изъяты 7 сигов, хариус, 10 сетей кустарного производства общей длиной 600 метров.
Иностранке грозит до 8 лет колонии
ДТП произошло в микрорайоне Поселье
Полицейские раскрыли новую схему телефонных мошенников
Обвиняемых в убийстве бизнесмена взяли под стражу
ДТП произошло в 44 квартале
Они признали свою вину и проведут срок в исправительной колонии общего режима
«Ватрушку» на скорости занесло под колёса встречного автомобиля
Больше половины случаев травмирования граждан в границах ВСЖД происходят при переходе путей в неустановленном месте
В склад медучреждения он проник через отверстие в стене
Кроме того, читинца лишили права занимать должности, связанные с управлением транспортным средством
Возбуждено уголовное дело
Сняв с куртки защитные устройства в примерочной, он надел её на себя
ЧП произошло в Тункинском районе
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...