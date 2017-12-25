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В Чите китаянки продавали опасное вещество под видом таблеток для похудения

Происшествия,  25.12.2017 17:51
Иностранке грозит до 8 лет колонии

В Чите на гражданку КНР возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт сильнодействующих веществ, в крупном размере.

Установлено, что китаянка совместно со своей сестрой продавали читинкам таблетки для похудения, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин. При этом они заведомо знали, что эти таблетки завезены на территорию России незаконно, поскольку они запрещены всвободной продаже и подлежат обязательной сертификации.

По версии следствия, китаянки продавали таблетки в мае-июне 2009 года в культурно-оздоровительном центре «Жемчужина Востока». Тогда в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось изъять 90 таблеток, содержащих 29,88 грамма сибутрамина, что законодателем отнесено к крупному размеру.

Уголовное дело несколько лет находилось в производстве и его расследование было приостановлено в связи с розыском обвиняемой, которая после проведения с ней первоначальных следственных действий скрылась в КНР. 24 октября гражданка КНР была задержана и месяц провела под стражей, а затем переведена под домашний арест.

В ходе расследования иностранка сначала признала свою вину, а впоследствии отказалась от признательных показаний. В итоге вину признала полностью, раскаялась в содеянном. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время следствием проверяется полученная от нее информация о смерти второй участницы преступления - её сестры в КНР, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
наркотики уголовное дело
 
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