Деньги за это они не получат
В Бурятии по инициативе прокуратуры принят нормативный правовой акт в сфере прохождения государственной гражданской службы, касающийся коммерческих организаций госкорпораций. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.
Чиновникам позволили участвовать в управлении коммерческой организацией, являющейся организацией государственной корпорации, более 50 процентов акций которой находится в собственности государственной корпорации. Отдельно уточняется, что такая работа возможна только на безвозмездной основе.
Ранее был принят соответствующий федеральный закон. По предложению прокуратуры республики 21 июля правительство Бурятии принято аналогичное постановление для своих государственных гражданских служащих.
Чиновникам Бурятии позволили руководить организациями госкорпораций
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