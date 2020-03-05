Бурятских депутатов призвали отказаться от своего пиара ради благородной цели

В Бурятии просят спасти от закрытия уникальную газету о судьбах малолетних узников фашизма
Единственная в мире газета о малолетних узников фашизма «Судьба», которая выпускается в Бурятии, находится под угрозой закрытия. Об этом сообщил сегодня на сессии Народного Хурала депутат Игорь Бобков.
Газету «Судьба» уже больше 25 лет издаёт улан-удэнец Леонид Синегрибов. Он сам попал в детстве в концентрационный лагерь города Алитус в Литве. По словам Игоря Бобкова, автор уникальной газеты ищет сейчас финансовую поддержку.
Бобков предложил коллегам урезаться в освещении своей деятельности в СМИ. В 2020 году Народный Хурал заложил в бюджет на публикации о себе 24,8 млн рублей. В их числе не только республиканские СМИ, но и 22 районные газеты. У каждого депутата есть своя квота в размере 31 тысячи рублей – всего же выходит порядка двух миллионов. Именно от этих денег Игорь Бобков призвал коллег отказаться в пользу газеты «Судьба».
- Давайте рассмотрим вопрос на Совете Хурала или на планерном совещании у председателя и профинансируем выпуск газеты. Если газета закроется, я не знаю… Их (малолетних узников концлагерей) осталось совсем мало. Это такая память, такая история, и она находится в наших руках, - обратился Игорь Бобков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в целом расходы на обеспечение деятельности Народного Хурала на 2020 год составляют 272,8 млн рублей.
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Власть, Фото:
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