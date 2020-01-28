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За пост ректора Иркутского госуниверситета борются пять человек

За пост ректора Иркутского госуниверситета борются пять человек
Власть, 
Учёный совет Иркутского государственного университета открытым голосованием утвердил список кандидатов на должность ректора ИГУ

Всего в нём пять фамилий:

1) Вокин Алексей Иннокентьевич, проректор по учебной работе ИГУ, кандидат биологических наук, доцент,
2) Григоричев Константин Вадимович, проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ, доктор социологических наук, доцент,
3) Семиров Александр Владимирович, директор Педагогического института ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор,
4) Фалалеев Михаил Валентинович, директор Института математики, экономики и информатики ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор,
5) Шмидт Александр Федорович, врио ректора ИГУ, доктор химических наук, профессор.

Свое согласие на участие в выборах не представил выдвинутый географическим и физическим факультетами Александр Аргучинцев Александр, профессор кафедры вычислительной математики и оптимизации Института математики, экономики и информатики ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор.

Список кандидатов, а также необходимые комплекты документов от каждого кандидата будут представлены в аттестационную комиссию министерства науки и высшего образования РФ.

Рассмотрение кандидатур аттестационной комиссией минобрнауки России состоится 18 февраля, сообщает пресс-служба ИГУ.

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