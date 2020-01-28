За пост ректора Иркутского госуниверситета борются пять человек

Учёный совет Иркутского государственного университета открытым голосованием утвердил список кандидатов на должность ректора ИГУ



Всего в нём пять фамилий:



1) Вокин Алексей Иннокентьевич, проректор по учебной работе ИГУ, кандидат биологических наук, доцент,

2) Григоричев Константин Вадимович, проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ, доктор социологических наук, доцент,

3) Семиров Александр Владимирович, директор Педагогического института ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор,

4) Фалалеев Михаил Валентинович, директор Института математики, экономики и информатики ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор,

5) Шмидт Александр Федорович, врио ректора ИГУ, доктор химических наук, профессор.



Свое согласие на участие в выборах не представил выдвинутый географическим и физическим факультетами Александр Аргучинцев Александр, профессор кафедры вычислительной математики и оптимизации Института математики, экономики и информатики ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор.



Список кандидатов, а также необходимые комплекты документов от каждого кандидата будут представлены в аттестационную комиссию министерства науки и высшего образования РФ.



Рассмотрение кандидатур аттестационной комиссией минобрнауки России состоится 18 февраля, сообщает пресс-служба ИГУ.



