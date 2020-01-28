Учёный совет Иркутского государственного университета открытым голосованием утвердил список кандидатов на должность ректора ИГУ
Всего в нём пять фамилий:
1) Вокин Алексей Иннокентьевич, проректор по учебной работе ИГУ, кандидат биологических наук, доцент,
2) Григоричев Константин Вадимович, проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ, доктор социологических наук, доцент,
3) Семиров Александр Владимирович, директор Педагогического института ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор,
4) Фалалеев Михаил Валентинович, директор Института математики, экономики и информатики ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор,
5) Шмидт Александр Федорович, врио ректора ИГУ, доктор химических наук, профессор.
Свое согласие на участие в выборах не представил выдвинутый географическим и физическим факультетами Александр Аргучинцев Александр, профессор кафедры вычислительной математики и оптимизации Института математики, экономики и информатики ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор.
Список кандидатов, а также необходимые комплекты документов от каждого кандидата будут представлены в аттестационную комиссию министерства науки и высшего образования РФ.
Рассмотрение кандидатур аттестационной комиссией минобрнауки России состоится 18 февраля, сообщает пресс-служба ИГУ.
За пост ректора Иркутского госуниверситета борются пять человек
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Учёный совет Иркутского государственного университета открытым голосованием утвердил список кандидатов на должность ректора ИГУ
Дело о подлоге связано с медоборудованием для онкодиспансера
Личный приём граждан состоится 31 января
Надзорный орган выявил нарушение закона о порядке рассмотрения обращений
Власть, 27.01.2020
Об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
Власть, 27.01.2020
Хамбо Лама заявил о «бескультурном матриархате» в связи с детским танцем
Власть, 24.01.2020
Районный центр посетили депутаты Цагааннуурского сомона
Власть, 24.01.2020
Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»
По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 57 млн рублей
Уволенным министрам здравоохранения и природных ресурсов нашли временную замену
К дисциплинарной ответственности привлечено трое государственных служащих
Сейчас ведутся переговоры с организациями, поставляющими газ
В 1942 году на средства горожан была построена танковая колонна «Иркутский комсомолец»
Глава Бурятии поручил проверить информацию пользователей о нехватке лекарств
Запретить продавать алкоголя в Бурятии могут уже с 19 часов